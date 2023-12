Die Polizei geht nach einem Großbrand bei einem Discounter in Floridsdorf am Montag von einer vorsätzlichen Tat aus. Das gab die Landespolizeidirektion Wien am Dienstagvormittag gegenüber der APA bekannt. Sachverständige seitens des Landeskriminalamtes sowie des Bundeskriminalamtes hätten bereits die Ermittlungen an Ort und Stelle aufgenommen. "Aufgrund des Ausschlussprinzips müssen wir von Brandstiftung ausgehen", sagte Sprecherin Barbara Gass.

