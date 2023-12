Brand in Floridsdorf: Berufsfeuerwehr kämpft gegen Flammen

In einem Gebäude in der Leopoldauer Straße in Wien-Floridsdorf ist am Montagvormittag ein Brand ausgebrochen. Das berichtete die Berufsfeuerwehr Wien der APA. Demnach handelt es sich bei dem Haus um ein Gebäude, in dem mehrere Geschäfte untergebracht sind.

52 Einsatzkräfte seien mit zwölf Fahrzeugen ausgerückt und aktuell mit den Löscharbeiten beschäftigt. Angaben zur Ursache des Brandes sowie zu möglichen Verletzten sind noch ausständig.