"Zahlen werden durch die Decke gehen": Wr. Neustadt will Massenimpfung

Die seit Mittwoch geltenden Ausreisebeschränkungen für die 50.000-Einwohner-Stadt stellen Wiener Neustadt vor die bisher größte Herausforderung in der Pandemie. Jeder, der aus der Stadt will, muss bei einer Kontrolle einen negativen Coronatest vorweisen können. Den entsprechenden Erlass des Gesundheitsministeriums hat man im Rathaus nicht nur mit einem gewissen Widerwillen angenommen. ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger ist auch der Meinung, dass die Maßnahme die Stadt kurzfristig nicht aus dem Schlamassel ziehen wird. Im Gegenteil: Wiener Neustadt ist seit Donnerstag der Region in Österreich mit der höchsten 7-Tages-Inzidenz von 541 (die Restriktionen gelten ab einem Wert von 400). Und laut dem Ministerium erlöschen die Ausreisebeschränkungen erst, wenn man zehn Tage in Folge unter einer Inzidenz von 200 liegt. Das hatte Wiener Neustadt aber zuletzt vor Monaten und die Zahlen werden weiter steigen, sagt Schneeberger. „Wir haben die Kapazitäten auf 15.000 Tests pro Tag ausgebaut. Die Zahlen werden durch das viele Testen durch die Decke gehen“, sagt der Stadtchef. Er wolle sich gar nicht erst ausmalen, wie lange diese Situation die Stadt in Geiselhaft nehmen könnte.