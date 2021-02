Zahl der Brände stieg im Corona-Jahr massiv an

Die Feuerwehren seien ein unverzichtbarer Teil der „Sicherheitsfamilie Niederösterreich“ und hätten zuletzt eine wichtige Rolle bei der Krisenbewältigung innegehabt, lobten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr für das Feuerwehrwesen zuständiger Vize, Stephan Pernkopf. Sie erinnerten an die 30.000 eingesetzten Kräfte beim Corona-Flächentest in NÖ. Mikl-Leitner dankte für acht Millionen ehrenamtlich geleistete Stunden. Sie lobte auch die Disziplin der Wehren, die 2020 auf sämtliche Einnahmen durch Feste verzichten mussten. Mikl-Leitner wies darauf hin, dass das Land NÖ den Wehren durch die Umsatzsteuer-Rückvergütung 3,6 Millionen Euro erspart hat. Gleichzeitig forderte sie die Bundesregierung auf, die Rückvergütung in ganz Österreich einzuführen.

Fahrafellner sprach auch Problemfelder an. Wegen der Pandemie fanden über 46.000 Übungen (72 %) nicht statt. Auch 533 Ausbildungen entfielen, so wie alle Feste. Deshalb müsse man einem sinkenden Teamgeist entgegenwirken. Fahrafellners Appell: „Durchhalten, es kommt wieder eine bessere Zeit“.

Fakten

Die NÖ Feuerwehren zählen derzeit 99.615 Mitglieder. Um 700 mehr als 2019. 8.172 von ihnen sind Frauen. In NÖ gibt es 1.709 Freiwillige Feuerwehren. Bei den im Jänner abgewickelten Wahlen konnten in sechs Wehren keine Kommandos bestellt werden, was die Auflösung bedeutet. In zwei Wehren muss noch gewählt werden. Keine Wehr in NÖ hat bislang durch einen Corona-Cluster die Einsatzfähigkeit verloren.