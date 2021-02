Lenker krachte in Krems mit Güterzug zusammen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Krems gegen vier Uhr morgens zu einem Verkehrsunfall im Ortsteil Weinzierl gerufen.

Ein Pkw war mit der Hafen- und Industriebahn kollidiert und wurde ca. 100 Meter vom Zug mitgeschliffen. Für den Lenker ging der Unfall glimpflich aus, denn er konnte das Fahrzeug leicht verletzt noch selbstständig verlassen.