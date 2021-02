Gegen Geländer gekracht: Verkehrsunfall auf der Kremstalstraße

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Montagabend wurde die Feuerwehr Krems zu einem Verkehrsunfall in die Kremstalstraße alarmiert, zur Unterstützung der Hauptwache rückten auch die Feuerwachen Hollenburg und Gneixendorf aus.

Gegen Geländer gekracht

Aus bisher ungeklärter Ursache verlor ein Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch der Pkw gegen ein Geländer krachte und dieses durchstieß.

Nachdem die Einsatzkräfte die Straße abgesichert hatten wurde die verunfallte Person vom Rettungsdienst mittels Spineboard aus dem Auto befreit und zur weiteren Abklärung ins Universitätsklinikum Krems überstellt.

Währenddessen wurde die im Geländer entstandene Lücke durch die Feuerwehr mit einem Absperrband provisorisch abgesichert. Außerdem waren Betriebsmittel ausgetreten welche durch den Einsatz von Ölbindemittel beseitigt wurden.