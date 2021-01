FF Krems im Einsatz: Müllbehälter ging in Flammen auf

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In den frühen Nachtstunden des 24. Jänners wurde die Hauptwache zu einem Müllbehälterbrand in die Reifgasse gerufen. Wenig später konnten zwei Tanklöschfahrzeuge zum Einsatzort ausrücken.