FF Krems hat gewählt: Führungsteam wurde bestätigt

Selbst die Pandemie konnte 242 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Krems nicht davon abhalten, ihre Stimmen abzugeben. Damit wurde nicht nur über das Kommando der Stadt-Feuerwehr selbst entschieden, sondern auch über die Führungsteams der einzelnen Feuerwachen. In mehreren Wahlgängen gaben die Wahlberechtigten daher ihre Stimme für Kommandant, Kommandant-Stellverteter und Wachekommandant ab.

In der heurigen Wahlsaison musst aber vieles anders als gewohnt ablaufen, wie die Feuerwehr mitteilte, denn nur durch eine Gesetzesänderung konnte die Wahl von einer Mitgliederversammlung entkoppelt werden.