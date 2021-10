Ybbsiade: Neuer Spaßvogel, aber Joesi Prokopetz geht

„Eine Erkenntnis, die nicht wehtut, ist keine.“ Philosophisch und humoristisch knapp kommentierte Joesi Prokopetz am Donnerstagabend beim Kabarettfestival Ybbsiade seinen überraschenden Rückzug als Intendant mit Jahresende. In irgendeiner Weise ist auch der Altmeister des feinen Bühnenklamauks ein Opfer der Pandemie.

Die für das Frühjahr 2020 geplante 32. Ybbsiade, die ja coronabedingt verschoben werden musste, geht nun in der neuen Ybbser Stadthalle etappenweise über die Bühne. Am Donnerstag beim ausverkauften Auftritt von Gery Seidl, wurde diesem mit eineinhalbjähriger Verspätung die traditionelle Festival-Auszeichnung, der Ybbsiade-Spaßvogel, von Intendant Prokopetz überreicht. Seidl wusste nichts von der Ehrung und war sichtlich überrascht und erfreut. „Gery Seidl ist einer der ganz großen österreichischen Künstler, der von Beginn an die Kabarettszene bereichert hat, er gehört jetzt zu den großen Namen. Eine Freude für mich, ihm den Spaßvogel überreicht zu haben“, begründete Prokopetz die Auswahl Seidls.

Vertrag läuft aus

Die Wermutstropfen in der kleinen Vorfeier vor dem Kabarettabend bescherte dann die Botschaft, dass der Intendanten-Vertrag von Joesi Prokopetz mit Jahresende ausläuft. Der Vertrag mit der Stadtgemeinde Ybbs wurde in beiderseitigem Einverständnis kein weiteres Mal verlängert.