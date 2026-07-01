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Niederösterreich

Arbeitsmaschine mitten in Ybbser Sägewerk in Vollbrand

Sieben Feuerwehren verhinderten Übergreifen der Flammen. Schwerer Holzstapler stand in Vollbrand.
Wolfgang Atzenhofer
01.07.2026, 07:23

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Mächtiger Brand in Sägewerk

Hitze, Feuer und Sägewerk – mit diesem höchst problematischen Hintergrund hatten die Feuerwehren in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk)  einen Großeinsatz zu meistern. Der Vollbrand eines großen 70-Tonnen-Holzstaplers mitten im Betriebsgelände  war am späten Dienstagnachmittag der Grund für das Einschreiten von sieben Feuerwehren mit über 70 Einsatzkräften.

Mächtige Rauchsäule

Feuer verursachte mächtige Rauchsäule. 

Die enorme  Rauchsäule,  die über dem Großsägewerk Stora Enso aufging und nach dem Alarm  auch für die Feuerwehrleute schon vom Feuerwehrhaus aus zu sehen war, verhieß nichts Gutes. Sofort wurde  die Einsatzstufe auf B3 erhöht. Neben der Stadtfeuerwehr Ybbs/Donau  und der Betriebsfeuerwehr heulten auch bei  den Wehren aus dem umliegenden Abschnitt die Sirenen. 

Bundesstraße musste gesperrt werden

Am Einsatzort fanden die Feuerwehrleute die große Arbeitsmaschine im Vollbrand vor. So schnell es ging, wurde ein umfassender Löschangriff von allen Seiten mit mehreren C-Rohren und Schaumrohren eingerichtet. Wegen der enormen Rauchbelastung musste die Polizei sogar die neben dem Werk vorbeiführende B25 kurzfristig sperren.

Brand mitten im Werksgelände

Brand mitten im Werksgelände. 

Es gelang den Einsatzkräften, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und somit ein Übergreifen der Flammen  auf andere Objekte im Sägewerk zu verhindern. Zum Glück kam es auch zu keinen Verletzten - auch deshalb, weil den Einsatzkräften der Umgang mit Staplerbränden bekannt sei, berichtete die FF Ybbs/Donau.

Reifen explodierte

Das zeigte sich, als ein Reifen des brennenden Fahrzeugs wuchtig explodierte und zum Glück die Löschkräfte weit genug entfernt waren.

Feuer in WErksgelände StoraEnso

Brandbekämpfung aus sicherer Entfernung 

Am Einsatz mitbeteiligt war auch das Rote Kreuz, das die Einsatzkräfte mit Getränken versorgte.

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Nach den umfangreichen Löscharbeiten übernahm die Betriebsfeuerwehr  die Brandwache. Die Feuerwehren Ybbs, Neumarkt, Sarling, Kemmelbach, Petzenkirchen-Bergland und  St.Martin/Ybbsfeld rückten in die Feuerwehrhäuser ein. Erst am Wochenende hatte ein mächtiger Vegetationsbrand bei Ybbs die Feuerwehren der Region bei einem aufwendigen Großeinsatz massiv gefordert.   

Melk
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