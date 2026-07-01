Arbeitsmaschine mitten in Ybbser Sägewerk in Vollbrand

Hitze, Feuer und Sägewerk – mit diesem höchst problematischen Hintergrund hatten die Feuerwehren in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) einen Großeinsatz zu meistern. Der Vollbrand eines großen 70-Tonnen-Holzstaplers mitten im Betriebsgelände war am späten Dienstagnachmittag der Grund für das Einschreiten von sieben Feuerwehren mit über 70 Einsatzkräften.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Ybbs an der Donau Feuer verursachte mächtige Rauchsäule.

Die enorme Rauchsäule, die über dem Großsägewerk Stora Enso aufging und nach dem Alarm auch für die Feuerwehrleute schon vom Feuerwehrhaus aus zu sehen war, verhieß nichts Gutes. Sofort wurde die Einsatzstufe auf B3 erhöht. Neben der Stadtfeuerwehr Ybbs/Donau und der Betriebsfeuerwehr heulten auch bei den Wehren aus dem umliegenden Abschnitt die Sirenen. Bundesstraße musste gesperrt werden Am Einsatzort fanden die Feuerwehrleute die große Arbeitsmaschine im Vollbrand vor. So schnell es ging, wurde ein umfassender Löschangriff von allen Seiten mit mehreren C-Rohren und Schaumrohren eingerichtet. Wegen der enormen Rauchbelastung musste die Polizei sogar die neben dem Werk vorbeiführende B25 kurzfristig sperren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Apple Photos Clean Up/FF Ybbs an der Donau Brand mitten im Werksgelände.

Es gelang den Einsatzkräften, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und somit ein Übergreifen der Flammen auf andere Objekte im Sägewerk zu verhindern. Zum Glück kam es auch zu keinen Verletzten - auch deshalb, weil den Einsatzkräften der Umgang mit Staplerbränden bekannt sei, berichtete die FF Ybbs/Donau. Reifen explodierte Das zeigte sich, als ein Reifen des brennenden Fahrzeugs wuchtig explodierte und zum Glück die Löschkräfte weit genug entfernt waren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Ybbs an der Donau Brandbekämpfung aus sicherer Entfernung

Am Einsatz mitbeteiligt war auch das Rote Kreuz, das die Einsatzkräfte mit Getränken versorgte.