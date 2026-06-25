Waldbrandgefahr in Niederösterreich erreicht höchste Stufe

Das Europäische Waldbrand-Informationssystem (EFFIS) prognostiziert für den 27. Juni 2026 ein sehr hohes bis extremes Waldbrandrisiko für die Regionen im Osten Niederösterreichs, insbesondere für das Wiener Umland, das Marchfeld und das Wiener Becken. Für die Tage vom 28. Juni bis zum 30. Juni wird vom Wiener Becken bis zum nördlichen Rand des Weinviertels mit einem extremen bis sehr extremen Risiko gerechnet. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Aufgrund der anhaltenden Hitzeperiode stehen die Wälder derzeit unter starkem Hitzestress. Durch die Austrocknung der Streuauflage erhöht sich die Entzündbarkeit des Waldes zusätzlich. Es ist daher äußerste Vorsicht geboten.“

Waldbrandverordnungen: Feuer, grillen und rauchen verboten Aktuell gelten in allen Bezirken Niederösterreichs nach wie vor Waldbrandverordnungen, Entzünden von Feuerstellen wie Lagerfeuer oder Grillen, sowie das Rauchen sind ausdrücklich verboten. Ebenso das Wegwerfen von brennenden Gegenständen, wie Zigaretten oder Glasflaschen, die durch ihre Brennglaswirkung Brände verursachen können. Diese Vorschriften gelten sowohl im Wald als auch auf allen waldnahen Flächen wie Wiesen und Felder. Selbst scheinbar sichere Abstände (z. B. breite, trockene Wiesen) können aktuell nicht ausreichen, da sie selbst als Brandquelle wirken können.