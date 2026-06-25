Nur durch den rettenden Sprung ins Wasser konnte Mittwoch Nachmittag im Bezirk Amstetten der Lenker eines auf der Donau brennenden Sportboots sein Leben retten. Das Wasserfahrzeug war bei Wallsee auf der Höhe der Einfahrt zum Donaualtarm aus unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen.

Verzweifelte Löschversuche des Bootführers waren erfolglos, worauf der Mann ins Wasser sprang und ans Ufer schwamm. Das zum brennenden Geisterschiff gewordene Boot trieb ab, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten. Die alarmierte Feuerwehr Wallsee war rasch zur Stelle.

Die Einsatzkräfte rüsteten ihr A-Boot mit einer Tragkraftspritze und einem Wasserwerfer aus und verfolgten das davontreibende Boot. Der massive Löschangriff vom Wasser aus zeigte rasch Wirkung und das Feuer konnte gelöscht werden, berichtete der Einsatzleiter der FF Wallsee, Markus Bruckner. Zur Vorsicht begleitete auch ein Löschfahrzeug am Ufer das Geschehen.

Löschangriff

Durch das rasche Eingreifen konnte ein Sinken des Bootes verhindert werden, berichtete die FF Wallsee. Der Brand wurde durch die Besatzung des A-Boots vollständig bekämpft.

Die Schifffahrtsaufsicht Grein sperrte unverzüglich den betroffenen Donauabschnitt für die Schifffahrt. Auch die Feuerwehr Sindelburg und die Wehr Langacker & Hütting aus Oberösterreich rückten ebenfalls mit Booten zum Einsatzort aus. Deren Einsatz und der des Roten Kreuzes war jedoch nicht mehr erforderlich.