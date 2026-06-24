Explosionsalarm wegen brennender Gasflasche in Wiener Neustadt

Der Brand einer Acetylen-Gasflasche führte am Mittwochvormittag zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt - aber auch des Einsatzkommandos Cobra. Nachdem die Flasche in einer Werkstätte zu brennen begonnen hatte, wurde sie durch die Feuerwehr zunächst gekühlt und anschließend im Freien gezielt durch Schüsse entlüftet. Dadurch konnte die Explosionsgefahr gebannt werden.

Mitarbeiter des Betriebes hatten gegen 10.50 Uhr per Feuerwehrnotruf einen Flammenschlag aus dem Ventil einer Acetylenflasche gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt kühlte die Flasche aufgrund der Gefahr einer unkontrollierten Umsetzung des explosionsfähigen Gases noch in der Werkstatt aus einer Deckung heraus. Entlüftung durch Einschusslöcher Nachdem die Temperatur der Flasche etwas gesenkt werden konnte, brachten die Feuerwehrleute die brennende Flasche ins Freie. Dort warteten bereits Spezialisten des Einsatzkommandos Cobra. Präzisionsschützen der Spezialeinheit gaben im Freien mehrere Schüsse auf die brennende Flasche ab. Durch die Einschusslöcher konnte der in der Flasche aufgebaute Druck kontrolliert abfließen und das Gas ausbrennen.