Flughafen Wien offenbar im Visier einer Hackergruppe

Eine cyberkriminelle Gruppe behauptet, den Flughafen Wien gehackt zu haben. Die Hackergruppierung "Bashe" will eine Vielzahl von Datensätzen erbeutet haben und sie im Darknet zum Kauf anbieten. Der Flughafen Wien AG sollen die angeblichen Hacker eine Frist gesetzt haben, um die Daten zurückzukaufen, bevor sie veröffentlicht werden. Das Unternehmen dementiert eine großangelegte Cyberattacke.

Mehr als eine halbe Million E-Mails und über 4.470 Dateien will die Gruppe gestohlen haben und zum Kauf anbieten, berichtet der „Standard“ und verweist gleichzeitig auf „erhebliche Zweifel“ an der Darstellung. Als Beweis für die Cyberattacke soll die Hackergruppe Frachtpapiere des Flughafens im Darknet veröffentlicht haben. „Alte und bedeutungslose Aufstellungen“ Tatsächlich sollen alte Frachtdokumente aus dem Jahr 2025 im Internet aufgetaucht sein, bestätigte Flughafen-Sprecher Peter Kleemann der APA. Dabei handelt es sich laut Kleemann aber um „alte und bedeutungslose Aufstellungen zur Verladung von Frachtgütern in Flugzeugen“.