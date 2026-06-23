Pilot entdeckte Waldbrand in Gutenstein: 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Am Montagabend wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gutenstein, Rohr im Gebirge und Pernitz zu einem Waldbrand alarmiert. Ein Pilot hatte eine Rauchentwicklung in einem Waldgebiet an die Austro Control gemeldet.

Die Suche nach der Brandstelle gestaltete sich als äußerst herausfordernd. Erst nach rund einer Stunde gelang es Einsatzleiter und Kommandant Patrick Herger, die genaue Einsatzstelle zu lokalisieren.