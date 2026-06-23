Pilot entdeckte Waldbrand in Gutenstein: 60 Feuerwehrleute im Einsatz
Am Montagabend wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gutenstein, Rohr im Gebirge und Pernitz zu einem Waldbrand alarmiert. Ein Pilot hatte eine Rauchentwicklung in einem Waldgebiet an die Austro Control gemeldet.
Die Suche nach der Brandstelle gestaltete sich als äußerst herausfordernd. Erst nach rund einer Stunde gelang es Einsatzleiter und Kommandant Patrick Herger, die genaue Einsatzstelle zu lokalisieren.
Die Erkundung des gesamten betroffenen Waldgebietes wird durch die Polizei mit einem Hubschrauber unterstützt. Der Brand befindet sich im Bereich Matzingtals. Die Einsatzkräfte sind derzeit mit dem Aufbau der Löschleitungen sowie den ersten Löschmaßnahmen beschäftigt.
60 Feuerwehrleute im Einsatz
Zur Unterstützung wurden die Freiwilligen Feuerwehren Waidmannsfeld-Miesenbach, Muggendorf, Thal und Oed mit ihren Tanklöschfahrzeugen nachalarmiert. Aktuell stehen rund 60 Feuerwehrmitglieder im Einsatz, um den Brand zu löschen.
Kommentare