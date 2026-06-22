Ein Monat Brückensperre in Krems: Verkehrschaos blieb bisher aus

Die marode Donaubrücke in Krems, die Stein mit Mautern verbindet, ist seit einem Monat nur noch eingeschränkt befahrbar. Autos, Lkw und Motorräder dürfen das Bauwerk nicht mehr passieren und müssen ausweichen - etwa auf die rund drei Kilometer entfernte St. Pöltner-Brücke. "Ein richtiges Verkehrschaos ist ausgeblieben", zieht das Kremser Magistrat im Gespräch mit dem KURIER eine Zwischenbilanz.

Außerhalb von Stoßzeiten mache sich die Teilsperre kaum bemerkbar: "Es kommt zu keinen wesentlichen Rückstaubildungen." Mit regelmäßigen Kontrollen sollen Verstöße gegen das Fahrverbot weiter eingedämmt werden. Zudem sei die Gemeinde dabei, die Beschilderung anzupassen. Adaptionen bei den Ampelschaltungen entlang der Ausweichstrecke über die St. Pöltner-Brücke wurden bereits durchgeführt. Kritik am Fahrverbot für Motorräder Lautstarke Kritik ist indes seitens der ÖVP Krems zu hören. Die Tatsache, dass Motorräder die Brücke im Gegensatz zu Mopeds nicht passieren dürfen, sorge bei der Bevölkerung für Unverständnis, heißt es in einer Aussendung. Es brauche "freie Fahrt für alle Einspurigen", so Vize-Bürgermeister Florian Kamleitner. Die Partei sieht Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) und Bürgermeister Peter Molnar (SPÖ) in der Pflicht, eine "sachlich nachvollziehbare Lösung" zu finden.