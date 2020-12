Ybbs: SPÖ-Bürgermeister Alois Schroll vor Rücktritt

Der ehemalige Pressesprecher von Ex-Staatssekretärin Christa Kranzl hatte seine Stadt – in der Stadtpartei ist auch Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer verankert – politisch fest im Griff. Zuletzt trat er bei der Gemeinderatswahl sogar als Team Alois Schroll an. Gleichzeitig schaffte er den Einzug in den Nationalrat, weil er sich parteiintern im Mostviertel durchsetzte.

In der Stadt selbst dürfte es aber bereits seit einiger Zeit gegärt haben. Da soll es eigenwillige Entscheidungen von Schroll gegeben haben, die mit dem Gemeinderat nicht abgesprochen waren. Zuletzt war die Budget-Abstimmung schief gelaufen, weil zu wenige SPÖ-Mandatare anwesend waren. Weitere Kritikpunkte dürften die Kosten für die Stadthalle und Vorkommnisse rund um die Schulen gewesen sein.