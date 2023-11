Würstel und Brot: Polizei schnappt Dorfladen-Einbrecher

Dorfläden, Selbstbedienungsboxen und Ab-Hof-Verkaufsläden entwickeln sich immer mehr zum Objekt der Begierde für dreiste Einbrecher und Langfinger. Im Bezirk Lilienfeld hat die Polizei ein solches Duo aus dem Verkehr gezogen.

Mit Sturmhaube getarnt

Vorerst unbekannte männliche Täter hatten am 3. November in den frühen Morgenstunden zuerst einen Selbstbedienungsladen in Traisen ausgeräumt und dabei jede Menge bäuerliche Produkte und Lebensmittel mitgehen lassen. Wenig später vermummte sich einer der beiden Täter mit einer Sturmhaube mit dem Plan, einen weiteren Selbstbedienungsladen in Wiesenfeld heimzusuchen.

