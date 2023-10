Die beiden Verdächtigen sollen am 18. September ein Paar - ein 27-Jähriger und eine 29-Jährige aus Wien - bei dem Raubüberfall mit vorgehaltenem Messer und einem Elektroschocker mit dem Umbringen bedroht haben. Die maskierten Männer flüchteten nach der Tat zu Fuß vom Tatort. Sie erbeuteten eine Geldbörse, einen Rucksack und zwei Smartphones.

Verbotene Waffen

Auf das Konto des Duos sollen laut Polizei auch die acht Einbrüche in Hofläden in den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf gehen. Die Teenager waren geständig und wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Die Verdächtigen aus dem Bezirk Mistelbach wurden im Zuge der Ermittlungen ausgeforscht, vergangenen Freitag klickten die Handschellen. Im Rahmen einer Hausdurchsuchung beim 17-Jährigen wurden neben einem Teil des Diebesguts auch zahlreiche verbotene Waffen und Waffenattrappen sowie Masken sichergestellt.

Die Einbrüche in Hofläden wurden von 25. November des Vorjahres bis 9. September verübt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.