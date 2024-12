Würste, Aufstrich, Käse: Turbo für digitale Direktvermarkter

Mit Würsten, Aufstrichen, Käse und Säften können sich die Landtagsabgeordneten jetzt auch zwischen den längsten nächtlichen Debatten jederzeit stärken. In unmittelbarer Nähe zum Landhausschiff in St. Pölten haben Niederösterreichs Landwirtschaftsschulen einen rund um die Uhr zugänglichen Direktvermarkter-Automat mit Schmankerl aus ihren Lehrküchen platziert. Zugleich soll das neue Automatenbuffet im Regierungsviertel auch ein Hinweis zu den vielfältigen Ab-Hof-Aktivitäten der Bauern in NÖ sein.