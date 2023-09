Festivalleiterin Krassnigg will „Lösungen statt Starre“

International

Mit „Dido“ ist in Österreich erstmals eine Arbeit des türkischen Choreografen und Tänzers Korhan Basaran zu sehen. Außerdem die Performance „Lucy was not long ago“ des Autors und Regisseurs Aleksandar Acev aus Zagreb.

In „Orlando Trip“, filmisches Musiktheater von Fox on Ice, wird die Verwandlungsreise der mythischen Figur Orlando inszeniert. Weiters im Programm: das Gastspiel „Cavaliere Huscher“ von Fritz von Herzmanovsky-Orlando sowie Ovids Metamorphosen in einer Kostprobe der Wortwiege.

➤ Mehr lesen: Wiener Neustadt baut einen kulturellen Leuchtturm

In der Gesprächsreihe „Salon Europa“ wird mit prominenten Gästen die Notwendigkeit von Verwandlungskompetenz angesichts weltweiter Herausforderungen untersucht. In der Theaterserie „Reden!“ räumt Krassnigg unter anderen Virginia Woolf einen prominenten Platz ein.

„Wir hatten einfach Lust, im Kontrast zur vorherrschenden Atmosphäre der Zementierung und Spaltung in nahezu allen Bereichen ein fluides, ja maritimes Programm anzubieten, das von Visionen der Verwandlung und Lösung erzählt,“ sagt die Festivalleiterin.