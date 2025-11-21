Landesnarrenhauptstadt: Neunkirchen versinkt im Polit-Chaos

Neunkirchen ist heuer Landesnarrenhauptstadt. Diesem Ruf wird die Kommune aktuell auch politisch gerecht. Nach dem internen FPÖ-Desaster und dem Rücktritt von ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Osztovics (ÖVP) aus gesundheitlichen Gründen ist am Freitag die nächste Politbombe geplatzt.

Der neue ÖVP-Bürgermeisterkandidat, Wirtschaftsbundobmann Wolfgang Kessler, dürfte schon wieder vom Tisch sein, noch bevor er die Chance hatte, sich als Stadtchef zu beweisen. Freitagabend kommt die ÖVP-Stadtpartei deshalb zu einer Krisensitzung zusammen. Laut Insidern dürfte Kessler als möglicher Stadtchef nicht mehr zur Verfügung stehen. Über die Hintergründe kann derzeit nur spekuliert werden. Bei der ÖVP äußert sich offiziell derzeit niemand dazu. Die Volkspartei müsste damit einen neuen Kandidaten für die Rolle des Stadtchefs aus dem Hut zaubern. Chancen werden unter anderem Finanzstadtrat Peter Teix nachgesagt. SPÖ wittert ihre Chance SPÖ-Chef Günther Kautz wittert auf Grund des derzeit herrschenden Chaos seine Chance und will bei der Bürgermeisterwahl am 1. Dezember als Gegenkandidat ins Rennen gehen.

FPÖ-Ausschluss Auslöser für das politische Fiasko in Neunkirchen war der Ausschluss von FPÖ-Vizebürgermeister Marcus Berlosnig und sechs seiner Mandatare aus der Partei. Sie hatten eine Weisung der FPÖ-Landespartei ignoriert. Sie sollten gegen die Haushaltskonsolidierung in der Abgangsgemeinde stimmen und damit dem Koalitionspartner ÖVP die kalte Schulter zeigen. Berlosnig weigerte sich aber. Derzeit führt er seit dem Rücktritt der ÖVP-Stadtchefin die Amtsgeschäfte. Die wilden Mandatare treten nicht mehr als FPÖ auf, sie haben die Gruppe "Wir für euch“ gegründet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖVP Wolfgang Kessler

Gerüchte, wonach Berlosnig den neuen ÖVP-Kandidaten Wolfgang Kessler generell als Koalitionspartner ablehnt, bestreitet er. "Wir haben uns Bedenkzeit eingeräumt und würden gerne mit allen Beteiligten Gespräche führen", so der Vizebürgermeister. Pläne für Bürgermeister-Amt SPÖ-Chef Günther Kautz will als Nutznießer aus dem Fiasko hervor gehen. "Wir sind zwar Landesnarrenhauptstadt, aber das was hier ÖVP und FPÖ abliefern, ist unbeschreiblich. Seit Wochen ist Neunkirchen nur mehr negativ in den Schlagzeilen." Kautz liebäugelt damit, mit Unterstützung von Berlosnig die ÖVP vom Thron zu stürzen und Bürgermeister zu werden.