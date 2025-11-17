Kessler folgt Osztovics als Bürgermeister in Neunkirchen

Sie sei gesundheitlich angeschlagen, sagt Klaudia Osztovics. Vor allem Magenprobleme machen ihr zu schaffen - ein Zwerchfellbruch sei diagnostiziert worden: "Ich musste die Notbremse ziehen. Denn die Gesundheit geht vor. Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, weil ich meine Arbeit als Bürgermeisterin mit großem Engagement und Herzblut ausgeübt habe."

Dank an Mitarbeiter

Sie blicke "mit Dankbarkeit auf die vergangene Zeit und die verantwortungsvolle Aufgabe zurück – auf die wertvollen Begegnungen und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde". Und Osztovics dankt "vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie den Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, die mich stets mit Einsatz und Loyalität unterstützt haben".