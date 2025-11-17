Niederösterreich

Mit 217 km/h auf der A1: Auto beschlagnahmt, Führerschein weg

Nahaufnahme einer leuchtenden Polizeikelle, die zum Halten aufruft.
Linzer fuhr in Niederösterreich mit 217 km/h statt 130 km/h. Führerschein des 29-Jährigen wurde vorläufig abgenommen, Auto beschlagnahmt.
17.11.25, 09:11
Mit 217 anstatt der erlaubten 130 km/h ist ein Pkw-Lenker am Sonntag auf der Westautobahn (A1) bei der Abfahrt St. Pölten Süd gemessen worden. Der Linzer wurde von einer Zivilstreife angehalten.

Dem 29-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, das Auto wurde vorläufig beschlagnahmt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich einer Aussendung. Der Raser wird angezeigt.

(Agenturen, eh)  | 

