Mit 217 km/h auf der A1: Auto beschlagnahmt, Führerschein weg
Linzer fuhr in Niederösterreich mit 217 km/h statt 130 km/h. Führerschein des 29-Jährigen wurde vorläufig abgenommen, Auto beschlagnahmt.
Mit 217 anstatt der erlaubten 130 km/h ist ein Pkw-Lenker am Sonntag auf der Westautobahn (A1) bei der Abfahrt St. Pölten Süd gemessen worden. Der Linzer wurde von einer Zivilstreife angehalten.
Dem 29-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, das Auto wurde vorläufig beschlagnahmt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich einer Aussendung. Der Raser wird angezeigt.
