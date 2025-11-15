Fast 60 km/h zu schnell: 36-Jähriger ist seinen Führerschein vorerst los

Die Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel kontrollierte am Lepolditag auf der A2 Süd-Autobahn die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Bei Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) in Fahrtrichtung Wien ergab die Lasermessung am Samstagvormittag bei einem Pkw ein beachtliches, wenn auch folgenschweres Ergebnis: 139 statt der erlaubten 80 km/h wurden gemessen.