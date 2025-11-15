Fast 60 km/h zu schnell: 36-Jähriger ist seinen Führerschein vorerst los
Im Bezirk Mödling raste ein Pkw-Lenker mit 139 km/h durch eine 80er-Zone. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab.
Die Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel kontrollierte am Lepolditag auf der A2 Süd-Autobahn die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Bei Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) in Fahrtrichtung Wien ergab die Lasermessung am Samstagvormittag bei einem Pkw ein beachtliches, wenn auch folgenschweres Ergebnis: 139 statt der erlaubten 80 km/h wurden gemessen.
Pkw-Lenker musste Führerschein sofort abgeben
Die Polizisten fuhren dem Raser hinterher und leiteten ihn bei der Abfahrt Mödling von der Autobahn ab. Dem 36-jährigen Pkw-Lenker aus dem Bezirk Baden wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
Kommentare