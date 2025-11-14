Führerschein und Auto weg: Polizei stoppt Raser mit 221 km/h auf der A1

Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Alland nahm am Donnerstag um 13.05 Uhr, auf der Westautobahn (A1) in Fahrtrichtung Linz einen Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit wahr: Bei Kirchstetten im Bezirk St. Pölten war der 46-Lenker mit 221 km/h statt der erlaubten 130km/h unterwegs.

Fahrer wird bei Bezirkshauptmannschaft angezeigt

Die Polizisten hielten den Pkw an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch, wie die Landespolizeidirektion berichtet. Dem Raser aus Rumänien wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde der Wagen beschlagnahmt und eine vorläufige Sicherheitsleistung wurde eingehoben.

Der 46-Jährige wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.