Führerschein und Auto weg: Polizei stoppt Raser mit 221 km/h auf der A1
Ein 46-Jähriger war viel zu schnell auf der Westautobahn unterwegs. Anzeige bei BH folgt.
Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Alland nahm am Donnerstag um 13.05 Uhr, auf der Westautobahn (A1) in Fahrtrichtung Linz einen Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit wahr: Bei Kirchstetten im Bezirk St. Pölten war der 46-Lenker mit 221 km/h statt der erlaubten 130km/h unterwegs.
Fahrer wird bei Bezirkshauptmannschaft angezeigt
Die Polizisten hielten den Pkw an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch, wie die Landespolizeidirektion berichtet. Dem Raser aus Rumänien wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde der Wagen beschlagnahmt und eine vorläufige Sicherheitsleistung wurde eingehoben.
Der 46-Jährige wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
Kommentare