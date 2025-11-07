Mit über 170 km/h in NÖ erwischt: Lenker mussten Schein und Auto abgeben

Die niederösterreichische Polizei hat am Mittwoch zwei Fälle extremer Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert. Auf der A5 und A4 wurden Autofahrer mit mehr als dem Doppelten der erlaubten Höchstgeschwindigkeit gemessen. In beiden Fällen wurden die Führerscheine vorläufig abgenommen und die Fahrzeuge beschlagnahmt.

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Großkrut führten am 6. November Geschwindigkeitsmessungen auf der A5 durch. Gegen 16:00 Uhr wurde im Gemeindegebiet von Poysdorf ein Pkw mit 173 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. Die Polizisten nahmen die Nachfahrt auf und konnten den 22-jährigen Lenker aus Moldau im Ortsgebiet von Drasenhofen anhalten. Dem Fahrer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

Zweiter Raser am selben Tag erwischt

Nur wenige Stunden später, gegen 21:00 Uhr, stellten Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat einen weiteren Fall fest. Ein 27-jähriger rumänischer Staatsbürger soll mit seinem Pkw auf der A4 in Fahrtrichtung Ungarn durch das Gemeindegebiet von Bruck an der Leitha mit 180 km/h unterwegs gewesen sein.