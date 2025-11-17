Mödling: Countdown für den neuen Altstadtlauf

Am 30. November ist es soweit. Mit der Neuauflage des Mödlinger Altstadtadventlaufes feiert in Kürze ein beliebtes vorweihnachtliches Event ein Comeback. Nach zwei Jahren Pause werden am 1. Adventsonntag wieder rund 1.000 Läuferstarten und fünf bzw. zehn Kilometer durch die Stadt laufen. Auch der beliebte Kinderlauf durch die Fußgängerzone wird wieder über die Bühne gehen.

"Wir wollen den Altstadtlauf wieder langfristig im Laufkalender etablieren", sagt Otto Krause, Obmann des Union Leichtathletikclub Riverside Mödling. Der Verein ist im Vorjahr eingesprungen und hat die Organisation des Laufevents übernommen, nachdem der vorherige Veranstalter nach einem Streit mit der Gemeinde 2023 das Handtuch geworfen hatte.

Zurück zu den Wurzeln

Damit kehrt das sportliche Ereignis, das heuer zum 32. Mal stattfindet, wieder zurück zu seinen Wurzeln. Der ULC Riverside Mödling hatte jahrelang für den Altstadtlauf verantwortlich gezeichnet, ehe der Verein sukzessive Platz für kommerzielle Anbieter gemacht hat. 2014 übernahm die Firma des ehemaligen Weltklasse-Läufers und Wachau-Marathon-Chefs Michael Buchleitner die Organisation.