Rot-grün lenkt ein: Kein flächendeckendes Parkpickerl in Mödling

Mit ihrer Ankündigung, die Parkraumbewirtschaftung in Mödling flächendeckend auf das gesamte Stadtgebiet ausweiten zu wollen, hat die rot-grüne Rathauskoalition für emotionale Diskussionen in den vergangenen Wochen gesorgt. Der Widerstand ist groß - sowohl aus der Bevölkerung, als auch seitens der politischen Opposition. Nun zieht man daraus die Konsequenzen und lenkt ein.

Die gebührenpflichtige Kurzparkzone werde nicht auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet, sondern nur auf jene Bereiche, "in denen die Probleme am größten sind", gaben Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ) und Vize Rainer Praschak (Grüne) am Freitag überraschend bekannt.

Die Diskussion habe "viele Menschen in Mödling bewegt", begründet man, kritisiert aber auch: "In den vergangenen Wochen wurden teilweise gezielt unvollständige oder inkorrekte Informationen verbreitet, die zu Verunsicherung geführt haben."

Stadt erarbeitet Zonenmodell

Entschieden werde erst nach einem breiten Dialog, betonen Drechsler und Praschak gemeinsam. „Wir sind weiterhin überzeugt, dass eine flächendeckende Lösung fachlich die wirksamste wäre. Gleichzeitig haben wir im Dialog aufmerksam zugehört und nehmen ernst, dass es unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, wie die Lösung aussehen soll. Deshalb setzen wir jetzt gezielt in den Bereichen an, in denen die Probleme am größten sind, und erarbeiten ein Zonenmodell statt einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung.“