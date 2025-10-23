FPÖ-Fiasko in NÖ: Böser Brief an 1.200 Mandatare im Land regt auf

Mit dem Parteiausschluss von sieben Neunkirchner FPÖ-Mandataren rund um Vizebürgermeister Marcus Berlosnig scheinen die Freiheitlichen die Büchse der Pandora geöffnet zu haben. Seit Donnerstag kursieren im ganzen Bundesland bunte Flugblätter, die als Abrechnung mit der freiheitlichen Politik zu verstehen sind. Die Post dürfte annähernd flächendeckend an über 1.200 FPÖ-Gemeinderäte in ganz NÖ adressiert sein. Dementsprechend groß ist die interne Aufregung. "Das ist also unsere FPÖ-Führungsspitze, die machtrauschig mit der ÖVP im Land packelt?“, heißt es unter anderem auf dem Flugblatt. "Und Udo schweigt wie immer!“, ist der niederösterreichische FPÖ-Parteichef und LH-Stellvertreter Udo Landbauer gemeint.

Das Flugblatt nimmt Bezug auf das freiheitliche Parteifiasko in Neunkirchen und den Parteiausschluss jener sieben Mandatare, die das Sparbudget in der Stadt zusammen mit der ÖVP beschlossen haben. Sie hatten die Weisung der Landes-FPÖ ignoriert, gegen den Beschluss zu stimmen. "Rollt dein Kopf als nächster, wenn du nicht blind gehorchst?“, heißt es unter anderem in dem anonymen Schreiben. Aufgegeben in Neunkirchen Die Kuverts tragen den Poststempel von Neunkirchen. Versendet wurden sie an FPÖ-Gemeinde- und Stadträte in allen Bezirken Niederösterreichs. So auch an den Amstettner FP-Gemeinderat Christian Schrammel: "Ja bei uns haben alle FPÖ-Gemeinderäte den Brief bekommen. Wie es dazu kommen konnte, ist nicht geklärt. Jeder Brief ist frankiert, da hat jemand auch Geld in die Hand genommen.“ Die politische Situation in Neunkirchen möchte Schrammel nicht kommentieren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Angriffe gegen die Führungsspitze der FPÖ

Schmutzkübelkampagne Absolut denkbar ist für die Freiheitlichen, dass die "Schmutzkübelkampagne“ nicht aus den eigenen Reihen kommt. Es könnte genau so gut ein politischer Mitstreiter dahinter stecken. Mit dem Ziel, die internen Konflikte bei der FPÖ weiter anzuheizen, heißt es aus FPÖ-Kreisen. Wie Neunkirchens Vizebürgermeister Marcus Berlosnig beteuert, habe er selbst mit dem Flugblatt nichts zu tun. "Obwohl die Frage berechtigt erscheint, ob sich in NÖ die FP-Gemeinderäte noch sicher sein können, "dass ihr Stimmverhalten in ihren Gemeinden nicht durch unqualifizierte Parteisekretäre willkürlich beeinflusst wird.“ Berlosnig greift damit FPÖ-Landesparteisekretär Alexander Murlasits an, der zusammen mit Landesgeschäftsführer Helmut Fiedler nach Neunkirchen ausgerückt war, um den Parteiausschluss der "Abtrünnigen“ zu verkünden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jedlicka Stefan FPÖ-Landesgeschäftsführer Helmut Fiedler (li.) und Landesparteisekretär Alexander Murlasits.

Alexander Murlasits kommentiert die Causa so: "Das sind ganz offensichtlich anonyme Fake-Briefe, die von wem auch immer in Umlauf gebracht wurden. Wir kennen diese Methoden nur zu gut aus dem Wahlkampf. Auf so etwas fallen unsere Funktionäre und die Menschen nicht herein. Wer solche Fake Briefe – ohne Absender und Impressum – nötig hat, disqualifiziert sich von selbst. Uns lässt das absolut kalt. Für uns ist die Sache übrigens längst erledigt und ad acta gelegt.“