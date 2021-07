Wirtschaftsbarometer: Der Optimismus der Unternehmer

47 Prozent optimistisch

Der Optimismus ist zurück in der Wirtschaft. 47 Prozent der Betriebe glauben in den kommenden 12 Monaten an ein Umsatzplus. Im Winter waren es bloß 20 Prozent gewesen.

Investitionen in Digitalisierung

Verbunden mit dem positiven Blick in die Zukunft wird auch wieder mehr investiert. Am meisten (59 Prozent) in Digitalisierungsmaßnahmen.