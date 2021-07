Beratung soll Lebensdauer neu gegründeter Unternehmen verlängern

Krise hin oder her, dem Unternehmergeist der Niederösterreicher konnte Corona offenbar wenig anhaben. Mehr als 6.000 neue Firmen wurden im vergangenen Jahr hier gegründet. Das ist jedes fünfte neue Unternehmen in Österreich – und damit mehr als im Jahr davor. Viel zu tun also für die Berater von „riz up“, der Gründeragentur des Landes: 8.000 Kundenkontakte wegen Gründungs- und Wachstumsprojekten verzeichnete man heuer bereits.

"Erfolgsquote heben"

Drei Jahre nach der Gründung sei jedoch ein Drittel der Unternehmen nicht mehr aktiv, weiß Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Durch ein neues Beratungsangebot will das Land nun in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer die Erfolgsquote heben. Unter dem Slogan „Gründerland Niederösterreich“ soll sich "riz up" auf die betriebswirtschaftliche Beratung konzentrieren, die Wirtschaftskammer Niederösterreich übernimmt in den 23 Außenstellen die rechtlichen Komponenten.

Zum Informationsangebot zählt eine Checkliste, mit welchen Fragen man sich wohin wenden kann. Auf der Plattform www.gruenderland-noe.at finden sich Kontaktdaten der Berater oder eine Übersicht zu Aus- und Weiterbildungsprogrammen wie „riz up“-Seminaren und WIFI-Kursen.