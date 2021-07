58-Jähriger musste auf dem Anninger bei Mödling reanimiert werden

Auf dem Anninger in der Nähe von Gaaden bei Mödling musste am Sonntagnachmittag ein 58-Jähriger reanimiert werden. Polizeiangaben zufolge dürfte der Mann einen Herzinfarkt erlitten haben. Der Wiener wurde per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.