Wirbel um örtliche Versorgung in Waidhofen

Im Krankenhaus Waidhofen a. d. Thaya wird seit März die chirurgische Ambulanz als Tagesklinik geführt – von 7 bis 19 Uhr, Montag bis Freitag. Laut Landesgesundheitsagentur (LGA) ist der Schwerpunkt so gesetzt, dass Patientinnen und Patienten durch schonende Operationstechniken und Narkoseverfahren am selben Tag aufgenommen, operiert und wieder entlassen werden.

Nach 19 Uhr und an den Wochenenden werden Menschen, die chirurgisch bzw. unfallchirurgisch versorgt werden müssen, im Verbund der Waldviertler Kliniken versorgt – also auch im Landesklinikum Zwettl, Gmünd oder Horn. Das stößt bei vielen auf Unverständnis, wie die Krone berichtet, denn bei kleineren Blessuren werde man in ein 30 Kilometer weit entferntes Spital geschickt. „Von Grundversorgung kann da keine Rede mehr sein“, werden Betroffene zitiert.