"Wir müssen Selbstjustiz ausüben": 20-Jähriger mit NS-Devotionalien festgenommen

Der 20-jährige wurde im Herbst 2021 von Beamten des LVT NÖ festgenommen, über Auftrag der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert und letztlich in die Justizanstalt St. Pölten überstellt. Der 20-Jährige wurde am kurz vor Weihnachten 2021 am Landesgericht St. Pölten wegen Verbrechens nach dem Verbotsgesetz zu zwei Jahren Haft (16 Monate davon bedingt) verurteilt.