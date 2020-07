Windkraft spürt wieder Aufwind

Doch nicht überall herrscht gute Stimmung, was Windkraftanlagen betrifft. Widerstand gibt es etwa bei der Anlage „Wild“, die im Waldviertel entstehen soll. Das Projekt wird derzeit der Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen. Daher liegen die Genehmigungsunterlagen in Brunn an der Wild, Göpfritz an der Wild und Ludweis-Aigen zur Einsicht auf. Die Landschaftsschutzorganisation Alliance For Nature sowie die IG Waldviertel würden das Projekt beeinspruchen, sagen Alliance-Generalsekretär Christian Schuhböck und Michael Moser von der IG Waldviertel. Schuhböck befürchtet, dass nach einer Genehmigung weitere derartige Projekte in der Umgebung verwirklicht werden. Moser wolle negative Folgen für Wald, Tourismus und Natur verhindern.

Fliegenschnee kann die Kritik nicht ganz nachvollziehen. 30 Windkraftanlagen sind im Waldviertel schon genehmigt und werden gebaut. „Man kann hier nicht so tun, als wäre das ein Novum. Zudem sind die Prüfverfahren der Anlagen extrem streng“, sagt Fliegenschnee.

Von Sophie Seeböck und Teresa Sturm