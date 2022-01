Wieselburg will im Wachstum auf die Balance achten

Als Brau-, Messe- und Schulstadt hat Wieselburg am Tor zum Ötscherland seit jeher eine Hauptrolle unter den Städten im Mostviertel gespielt. Und als dynamisch wachsende Wirtschaftsdrehscheibe gehört die Stadt auch zu den einwohnermäßig am stärksten wachsenden Gemeinden in der Region.

Wurden 2011 noch 3.712 Haupt- und 578 Nebenwohnsitzer registriert, so gab es heuer mit Jahresbeginn genau 4.481 hauptgemeldete Bewohner und 758 Zweitwohnsitzer. Erst in der Vorwoche wurde deshalb der neue dritte Kindergarten der Stadt in Betrieb genommen.