Wiener Neustädterin ist Deutschlands beste Sattlergesellin

Für ihren Traumberuf hat Lucy Schmidl alles zurückgelassen: Freunde, Familie und – was ihr als Reiterin besonders schwer fiel – ihr Pferd Tendresse. „Aber das war es wert“, meint die 22-Jährige drei Jahre später. Denn heute darf sie sich beste Sattlergesellin Deutschlands nennen.

Wettbewerb

In der kleinen deutschen Stadt Pirmasens hat sie ihr Handwerk in der Sattlerei Sommer gelernt. Der Wiener Neustädterin blieb keine andere Wahl, als auszuwandern: In Österreich gibt es zwar Sattelsitter, die fertige Sättel anpassen dürfen, ausbildende Meister jedoch zu wenige. Im deutschen Nachbarland sind es wesentlich mehr, zudem gilt es als Reitsportland Nummer eins in Europa.