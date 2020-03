Aktivismus: Mit einem PS die Welt verbessern

Gerade regnet es in England, Pinù hat eine bakterielle Entzündung in der Fesselbeuge. „Ohne ihn geht die Reise nicht los“, meint Fibich. Ihre Reise will sie in den sozialen Medien und ihrem Blog "Journey To Light" dokumentieren.

Und wenn sie in zweieinhalb Monaten ihr Ziel, die Stadt Inverness in den schottischen Highlands, erreicht hat? Dann geht es für eine Zeit lang wieder nach Hause nach Wolfsgraben. „Dort ist es auch schön“, freut sich die Pferdeliebhaberin jetzt schon.