Keine heile Welt am Ponyhof: Immer mehr Reitschulen sperren zu

Die individuelle Nachfrage werde zudem von unbeeinflussbaren Faktoren bestimmt, etwa durch Lage und Erreichbarkeit eines Stalls. In naher Zukunft soll eine bessere Vernetzung der Reitschulen forciert und der Dialog vertieft werden, heißt es von Seite des OEPS.

„Hoffentlich ist es dafür noch nicht zu spät“, meint Sabine Steinbach, bevor sie sich wieder ihren Reitschülern zuwendet.

Das Berufsbild Reitlehrer

Kein Schutz, kaum Kontrolle, wenig Nachfrage nach Qualität: In Österreich kann theoretisch jeder Reitunterricht geben – auch ohne eine entsprechende Ausbildung. Denn der Beruf des Reitlehrers gehört in Österreich nicht zu den geschützten Berufen. Das Fehlen einer Ausbildung bringt jedoch einige Risikofaktoren mit sich, insbesondere was den Haftungsmaßstab bei einem Unfall betrifft.

Eine eigene Berufsschulausbildung zum Reitlehrer gibt es nicht. Derzeit werden mehrere Ausbildungsschritte angeboten: Beginnend beim Übungsleiter, über den Reitwart, folgt auf den Instruktor und Trainer schließlich der Reitlehrer. Doch nicht viele nehmen alle Ausbildungsschritte auf sich, zahlreiche Hobbyreiter absolvieren etwa den Übungsleiter aus reinem Interesse.

Im Falle eines Unfalls

Mit einer entsprechenden Ausbildung kann man eine Sportlehrerhaftpflichtversicherung abschließen. Im Falle eines Unfalls können sowohl Reitlehrer als auch Stallbesitzer zur Rechenschaft gezogen werden. Wer in einem vom OEPS gekennzeichneten Stall unterrichten will, braucht eine entsprechende Ausbildung. „Doch was jemand im Hinterhof macht, können wir nicht kontrollieren“, heißt es auf Nachfrage beim OEPS.

Warum Reitstallbesitzer das Risiko eingehen und nicht qualifiziertes Personal einstellen, hat viele Gründe: Oft ist das Angebot zu gering, zu wenig ausgebildete Reitlehrer sind am Markt verfügbar, auch Einsparungsmaßnahmen sind ein Grund.