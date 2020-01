Diese vier Talente werden 2020 für Veränderung sorgen

Eric Steinberger gehört einer Generation an, die sich besonders intensiv mit dem Klimawandel auseinandersetzt. In der ganzen Welt machen sich junge Menschen auf, um mit verschiedenen Formen von Aktivismus dem Klimawandel Einhalt zu gebieten, gründen nachhaltige Start-ups, schließen sich Protestbewegungen an.

Der 21-jährige Wiener setzt auf den Bildungsweg. Seine Mission: Wissenschaftlich fundierte Informationen zum Klimawandel für den Otto-Normal-Verbraucher anzubieten. Vor vier Monaten gründeten Steinberger und 17 weitere Forscher, Enwickler und Übersetzer aus aller Welt das Projekt „Climate Science“.

Bloggen über Klimawandel

Sie verfassen Artikel im Blogpost-Stil über klimarelevante Themen, die kostenfrei auf Instagram veröffentlicht werden: sie schreiben über Umweltschäden, die durch Plastik verursacht werden, über den Einsatz von Atomkraft, Solarenergie oder wie viel Emissionen durch Ernährung freigesetzt werden.

„Wir bleiben dabei einfach und verständlich, gleichzeitig zitieren wir wissenschaftliche Quellen. Wir wollen damit die Informationen für jeden zugänglich machen.“ Bereits 60.000 Menschen folgen ihrem Account. Nun tüfteln die Forscher an einer App, die im Sommer 2020 auch an Schulen eingesetzt werden soll, um Kurse rund um den Klimawandel auch in die Klassenzimmer zu bringen.

Erstes Studium mit 15

Dass Eric Steinberger generell eine Schwäche für komplexe Probleme hat und keinen Aufwand scheut, nach Lösungen zu suchen, kann man seiner Biografie entnehmen. „Ich hatte schon immer einen enormen Wissensdurst“, erzählt Steinberger. Schon mit 15 Jahren studierte er mithilfe von Online-Kursen Mathematik und Physik am Massachusetts Institute of Technology ( MIT). Mit 18 war er als Forschungsassistent an der Uni Luxemburg tätig, von dort kam er an die TU Wien, wo er u. a. in den Bereichen Blockchain und Robotics forschte – die Grundlage bildete seine HTL-Diplomarbeit.

Jetzt, mit 21 Jahren, studiert er an der University of Cambridge Computer Science und will mit seinem Wissen einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Neben Studium und App-Launch, hält Steinberger auf internationalen Konferenzen Vorträge über Künstlich Intelligente Algorithmen und arbeitet bei Facebook AI Research. „Momentan ist es wirklich sehr intensiv. Meine Woche hat mindestens 80 Arbeitsstunden“, sagt Eric Steinberger und fügt hinzu: „Eigentlich bin ich ein normaler Student – minus der Parties, die sind einfach nicht mein Ding.“

