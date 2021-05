Wiener Neustädterin erweckt Hollywood-Ikone wieder zum Leben

Das will sie mit ihrem historischen Roman ändern.

Goldene Liebe

„Miss Hollywood“ handelt von der Liebesgeschichte zwischen Mary Pickford und Douglas Fairbanks, die gemeinsam mit Charlie Chaplin das Goldene Trio Hollywoods in den 1910er-Jahren bildeten. Lange hat sich die 37-Jährige in die Biografie der Schauspielerin eingelesen und zahlreiche Stummfilme der Ikone geschaut: „Mittlerweile bin ich ein richtiger Fan dieser Filme geworden“, gesteht sie.

Das frühe Hollywood scheint es ihr angetan zu haben: Schon Waltons erste Romanbiografie, „Der Sommer, in dem F. Scott Fitzgerald beinahe einen Kellner zersägte“, spielte zu dieser Zeit: „Die Pionierstimmung, die damals herrschte, der Glamour New Yorks, die Verheißungen Hollywoods – all das fasziniert mich sehr.“