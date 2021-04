Ein Wiener in Hollywood: Nadiv Molcho drehte schon mit Will Ferrell

Er stammt aus einer bekannten Familie – Mama Haya (66) ist eine erfolgreiche Gastronomin, Papa Samy (84) als Pantomime ein wahrer Experte der Körpersprache, aber Nadiv (31) hat sich als Schauspieler und Stand-up-Comedian längst einen eigenen Namen gemacht.

Der Kosmopolit wirkte schon in Hollywood-Produktionen wie "What Happened to Monday?" mit William Dafoe (65) und Glenn Close (74) oder "Downhill" mit Julia Louis-Dreyfus (60) und Will Ferrell (53) mit. Auch in "Altes Geld", der Netflix-Serie "Freud" oder in "Soko Kitzbühel" war der gebürtige Wiener schon zu sehen. Gerade erst hat er in Wien Marvin Krens Stadtkomödie "Der weiße Kobold" abgedreht.

"Ich wusste schon, seit ich sieben bin, dass ich Schauspieler werden will. Ich bin der Jüngste. Ich habe drei ältere Brüder – und da musste ich immer schon irgendwie entertainen. Und dann habe ich meine eigenen Theaterstücke zu Hause im Wohnzimmer inszeniert. So kam eigentlich die Leidenschaft dafür. Mit 10 hatte ich das Glück, meine erste Rolle zu bekommen – und dann ging es los", erzählt er im KURIER-Interview.

Sein Vater bremste aber ein bisserl den jugendlichen Enthusiasmus und bestand auf eine ordentliche Ausbildung. Mit 18 ging Nadiv dann nach New York, studierte Schauspiel und kam so seinem Traum von Hollywood schon einen Riesen-Schritt näher.