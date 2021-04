Werbe-Bauer wird zur Dragqueen: Wolfgang Lesky spielt im "Käfig voller Narren"

Von der Politik würde er sich wünschen, „dass sie ins Theater gehen. Wer öfter in verschiedene Theater geht, bitte nicht nur ins Burgtheater, der wird ein anderes Bild haben, von dem, was wir machen. Dann werden sie uns besser verstehen. Welche Arbeit wir leisten, was die Anforderungen sind und dann wird, glaube ich, vieles leichter sein, mit der Politik zu verhandeln.“