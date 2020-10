Wiener Neustädter bei renommiertestem Fotowettbewerb prämiert

Die Preisverleihung wurde Corona-bedingt online abgehalten. Der Gesamtsieger des Wettbewerbs wird von der Duchess of Cambridge, Herzogin Kate, verlautbart. Wer Schuberts Foto live sehen will, muss dazu aktuell nach London reisen: Seit Montag hängt sein Bild im Natural History Museum in London, bevor es mit der Ausstellung auf Tour geht und Halt macht in Kanada, Australien, Dänemark, Israel und Deutschland.

Seine erste eigene Ausstellung mit all seinen Werken wollte der 27-Jährige Ende März in Neunkirchen eröffnen. Dann kam Corona. „Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, verspricht der Fotograf.

Dort hätte man auch Schuberts liebstes Werk bewundern können: das Foto eines Baumschwammes.