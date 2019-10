Whaaat?!?! Die besten Tierfotos des Jahres

Bereits zum 55. Mal hat das Naturhistorische Museum in London die besten Tierfotos gekürt. Der Gewinner kommt aus China - und hat bei seinem Bild "The Moment" tatsächlich im besten Moment abgedrückt. Es zeigt die Begegnung zwischen einem Murmeltier und einem Tibetfuchs in den Bergen des Qilian Shan in Zentralchina. Wie diese Begegnung ausgegangen ist, ist nicht dokumentiert. Die Todesangst ist dem gerade aus dem Winterschlaf erwachten Murmeltier jedenfalls anzusehen.

