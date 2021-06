Wiener Neustadts Stadtbibliothek wird unvergesslich

Menschen mit Demenz oder Vergesslichkeit haben es nicht leicht im gesellschaftlichen Leben. Sie verspüren Scham, die Krankheit gilt immer noch als Tabuthema. Die Folge ist oft ein Rückzug in die eigenen vier Wände.

Verena Tatzer hat das bei ihrer Großmutter selbst erlebt: „Es gab gute und spannende Momente, aber natürlich auch viele schwierige. Jedenfalls muss dem Thema mehr Beachtung zukommen“, so die 39-Jährige. Das will Tatzer mit dem Projekt „demenzfreundliche Bibliothek“ erreichen.

Aufruf zu Beteiligung

Tatzer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH Wiener Neustadt und ausgebildete Ergotherapeutin. Vor etwa einem Jahr startete sie das Projekt „Eine Bibliothek für Alle – die demenzfreundliche Bibliothek Wiener Neustadt“ gemeinsam mit der Uni Wien. Ziel ist es, Menschen mit Demenz oder Vergesslichkeit die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern.

Neben der „Bibliothek im Zentrum“ am City Campus der FH Wiener Neustadt nehmen auch das Museum St. Peter an der Sperr und die Bürgerservicestelle an dem Projekt teil.