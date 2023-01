Wiener Neustadt: Start für Bau des neuen Gymnasiums Gröhrmühlgasse

Das deutlich in die Jahre gekommene Gymnasium in der Gröhrmühlgasse muss 43 Jahre nach der Eröffnung der Schule dringend saniert werden. Für 30 Millionen Euro hat die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) einen Um- und 5.500 Quadratmeter großen Neubau in Auftrag gegeben. Die denkmalgeschützte Villa, die sich neben der Schule befindet, wird ebenfalls restauriert und für den Schulbetrieb genutzt. Dieser Tage fand in Wiener Neustadt der Spatenstich für das Mega-Projekt statt. Geplante Fertigstellung ist im Sommer 2024.