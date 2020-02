Wiener Neustadt: SPÖ ist Teil einer bunten Stadtregierung

Die Koalitionsverhandlungen für eine bunte Stadtregierung in Wr. Neustadt gehen ins Finale. Mittwochabend unterzeichneten ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und der neu gewählte SPÖ-Chef Rainer Spenger ein Arbeitsübereinkommen für die kommenden Regierungsjahre.

Gemeinsam wollen die beiden Fraktionen in den nächsten fünf Jahren Wiener Neustadt weiterentwickeln und Teil der bunten Stadtregierung sein, hieß es dazu in einer gemeinsamen Presseaussendung. „Ich freue mich, dass die Sozialdemokratie mein Angebot zur Zusammenarbeit angenommen hat und nun Teil der bunten Stadtregierung wird.

Wesentlich ist, dass der eingeschlagene Weg der Budgetkonsolidierung fortgeführt und das Budget gemeinsam beschlossen wird. Außerdem konnten wir die großen Themen für unsere Stadt – allen voran die Innenstadt – außer Streit stellen. Damit sind sowohl die Finanzen als auch die Weiterentwicklung unserer Stadt auch in den kommenden fünf Jahren gewährleistet“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Wahldebakel der SPÖ

Rainer Spenger hatte nach dem Wahldebakel der SPÖ erst vor wenigen Tagen die Parteiführung übernommen und beinahe das gesamte Führungsteam ausgetauscht. Mit ihm an der Spitze will die Fraktion in Wiener Neustadt wieder maßgeblich an Bedeutung gewinnen.

„Wir freuen uns, dass wir uns auf dieses Arbeitsübereinkommen geeinigt haben. Dieses gibt der SPÖ Wiener Neustadt die Möglichkeit nach fünf Jahren in der Opposition wieder aktiv mitgestalten und die Stadt weiterentwickeln zu können. Es gibt viel zu tun. Wir werden unsere Positionen und Vorschläge einbringen. Ich freue mich, diese mit meinem Team umsetzen zu können“, so der designierte Zweite Vizebürgermeister.