Wiener Neustadt: Grüne erteilen Schneeberger klare Absage

Wie Schneeberger am Freitag nach dem Gespräch mit den Grünen mitteilte, sei er darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die Grünen lediglich für eine 2er-Koaltion mit der Volkspartei Wiener Neustadt zur Verfügung stehen. "Innerhalb einer bunten Stadtregierung verweigern sie die Zusammenarbeit für Wiener Neustadt. Ich bedaure diese Entscheidung der Grünen sehr, weil wir in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam gezeigt haben, was man alles bewegen kann. Gerade auf kommunaler Ebene sollte nicht die Ideologie, sondern die Weiterentwicklung der Stadt im Vordergrund stehen. Deshalb freue mich auch, dass die Freiheitlichen weiter mit dabei sind und es positive Signale aus der Sozialdemokratie gibt", so der Bürgermeister.

Die SPÖ will bereits am Wochenende im Parteipräsidium über eine Regierungszusammenarbeit beraten und sich nach fünf Jahren eher erfolgloser Opposition wieder aktiv im Stadtparlament einbringen. Spitzenkandidatin und SPÖ-Vizebürgermeisterin Margarete Sitz hatte bei der Wahl eine bittere Niederlage erfahren. Sie sind von einer absoluten Mehrheit mit über 60 Prozent im Jahr 2010 auf nunmehr 26,2 Prozent (11 Mandate) abgerutscht. Auch eine personelle Neuausrichtung steht zur Diskussion.